बेंगलुरु से कोच्चि जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु से कोच्चि जा रहे एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के एक इंजन में आग लगने के बाद उसे बेंगलुरु में आपात स्थितियों में उतारा गया। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (बीआईएएल) ने रविवार को यह जानकारी दी। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने घटना के संबंध में एक बयान जारी करके कहा कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया और कोई भी घायल नहीं हुआ।



उड़ान भरने के बाद आग का पता लगा

सूत्रों के अनुसार, विमान के उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एक इंजन में आग लगने का पता चला। चालक दल के सदस्यों ने हवाई यातायात नियंत्रक को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान को यहां केंपेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) पर आपात स्थिति में उतारा गया और आग पर काबू पाया गया। बीआईएएल के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘18 मई 2024 को बेंगलुरु से कोच्चि जा रहे विमान के एक इंजन में आग लगने की सूचना के कारण उसे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रात 11 बजकर 12 मिनट पर आपात स्थितियों में उतारा गया।''

