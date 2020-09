इंटरनेशनल डेस्कः भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर यूरोपीय थिंक टैंक ने नया खुलासा किया है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (European Think Tank European Foundation for South Asian Studies) की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की हरकतों के जवाब में भारत के सख्त एक्शन से ड्रैगन पूरी तरह बैकफुट पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण अलग-थलग पड़ा चीन अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। यूरोपीय थिंक टैंक ने कहा कि भारतीय सेना ने जिस चतुराई से चीन को जवाब दिया उससे चीन असमंजस की स्थिति में है।

