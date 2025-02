'वोटिंग से पहले ही, झाड़ू के तिनके बिखर रहे', आरके पुरम रैली में दिल्ली सरकार पर बरसे पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाली हुई है। उन्होंने आज रविवार 2 फरवरी को दिल्ली के आरके पुरम में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है, मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्लीवासियों पर, देशवासियों पर हमेशा बना रहे। हमारा आर के पुरम एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। यहां देश के अलग-अलग राज्यों के हजारों लोग एक साथ रहते हैं। उसमें से बहुत से मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं। मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं।



पूरी दिल्ली कह रही है, अबकी बार भाजपा सरकार- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तीन दिन बाद, 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अबकी बार भाजपा सरकार।"

#WATCH | #DelhiAssemblyElection2025 | At Delhi's RK Puram public meeting, PM Modi says, "'Hum dekh rahe hain ki voting se pehale hi, jhaadu ke tinke bikhar rahe hain' (the straws of the broom are scattering')... Leaders of 'AAP-da' are leaving it, they know that people are angry… pic.twitter.com/k6sHpAWAjd — ANI (@ANI) February 2, 2025