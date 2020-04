कोरोना वायरस को काबू करने के लिए भारत में लॉकडाउन चल रहा है जिसे सफल बनानेकी भारतवासी कोशिश भी कर रहे हैं और...

पेशावरः कोरोना वायरस को काबू करने के लिए भारत में लॉकडाउन चल रहा है जिसे सफल बनानेकी भारतवासी कोशिश भी कर रहे हैं और हर तरह से सरकार को सहयोग दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत में लॉकडाऊन का मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। उनकी इस हरकत से न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है बल्कि पाक के पूर्व पीएम खकान अब्बासी ने भी इमरान पर अपना गुस्सा निकाला है।

पाकिस्तानी मीडिया जहां भारत में लॉकडाउन के फैसले को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है वहीं इस बुरे दौर में देश के लिए कोई फैसला न लेने पर इमरान खान को बुरी तरह कोस रहा है। दूसरी तरफ पूर्व पीएम खकान अब्बासी ने कोरोना को लेकर इमरान सरकार द्वारा बरती जा रही लापरवाही का विरोध करते हुए कहा कि यह पाकिस्तानियों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। उन्होंने कहा कि इमरान ने आज तक देशहित में कोई भी सही फैसला नही लिया और अब कोरोना संकट में भी देश की जनता को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने इमरान द्वारा भारत में लॉकडाउन पर मोदी पर तंज कसने पर कहा कि इमरान अपना मुंह बंद ही रखें तो अच्छा है।

Former PM Shahid Khaqan Abbasi is saying Imran Khan k liyay sabse behtar hai k apna mou band rakha karay.



Now this is something we can all get behind. pic.twitter.com/tyhteNe5ad