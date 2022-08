PAK को पटकनी पर जश्न, PM मोदी बोले-टीम इंडिया की शानदार हरफनमौला परफॉर्मेंस, खुशी से झूम उठे शरद पवार

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय टीम को एशिया कप के मैच में पाकिस्तान पर जीत की बधाई देते हुए कहा कि टीम ने जबर्दस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया। भारत ने दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया। पीएम मोदी ने जीत के मिनटों बाद ही ट्वीट किया, ‘‘टीम इंडिया ने एशिया कप 2022 के मैच में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने जबर्दस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्हें जीत पर बधाई।''

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया ,‘‘एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार शुरूआत । बहुत ही रोमांचक मुकाबला । इस शानदार जीत पर टीम को बधाई।''

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया ,‘‘ क्या रोमांचक मैच था । भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खेलों की खूबसूरती यही है कि यह कैसे देश को प्रेरित और एकजुट करते हैं। जबर्दस्त हर्ष और गर्व की अनुभूति ।'' भारतीय टीम की जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है और लोग जमकर जश्न मना रहे हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण भी इसमें पीछे नहीं है। NCP चीफ शरद पवार तो भारतीय टीम की जीत के बाद अपने इमोशन्स को रोक नहीं पाए और खुशी से झूम उठे। शरद पवार की बेटी एवं बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शरद पवार जीत को चीयर करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

