बड़ी साजिश नाकाम: ट्रेन गुजरने के 45 मिनट बाद पटरी पर हुआ विस्फोट, कंक्रीट के खंभे और स्लीपर क्षतिग्रस्त, ट्रेनें रद्द

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक विस्फोट से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते अधिकारियों ने अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के बीच ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है।

श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक विस्फोट से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते अधिकारियों ने अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के बीच ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है। यह विस्फोट अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर '50 GB' पॉइंट के पास हुआ, जिससे ट्रैक को सहारा देने वाले कंक्रीट के दो खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट के कारण अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर कुछ स्लीपर भी क्षतिग्रस्त हो गए।

यात्री ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी?

यह विस्फोट रात करीब 9 बजे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जा रही एक ट्रेन के वहां से गुजरने के लगभग 45 मिनट बाद हुआ। विस्फोट काफी जोरदार था।बताया जा रहा है कि इसकी आवाज 200 मीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे लगभग दो फीट गहरा गड्ढा भी बन गया।

घटना के बाद, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID), डॉग स्क्वॉड, सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे की टीमें जांच के लिए मौके पर पहुंचीं। सुरक्षाकर्मियों की एक टीम रात करीब 2 बजे घटनास्थल पर पहुंची। एहतियात के तौर पर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के बीच ट्रेन सेवाओं को सुबह 9 बजे तक के लिए रोक दिया गया है।

घटना के बारे में बात करते हुए श्रीगंगानगर के SP हरिशंकर ने कहा, "अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर 50 GB गांव के पास एक संदिग्ध विस्फोट में रेलवे ट्रैक को सहारा देने वाले सीमेंट के दो खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबूतों की जांच के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) की टीम को मौके पर बुलाया जा रहा है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि घटना किस तरह की है। हाल ही में सीमावर्ती इलाके में मिले 7.5 किलो RDX से इसका कोई सीधा संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। मामले की जांच चल रही है।" यह घटना रामसिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है। विस्फोट के कारणों का पता लगाने और यह जांचने के लिए छानबीन की जा रही है कि क्या रेलवे ट्रैक को जानबूझकर निशाना बनाया गया था।