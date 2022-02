विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार से छह दिवसीय (18 से 23 फरवरी तक) यात्रा पर जर्मनी और फ्रांस जायेंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार से छह दिवसीय (18 से 23 फरवरी तक) यात्रा पर जर्मनी और फ्रांस जायेंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि जर्मनी में विदेश मंत्री जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे जर्मनी के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।

Jaishankar to visit Germany, France from February 18 to 23: MEA



Read @ANI Story | https://t.co/eznp6IUi4R#Germany #France #SubrahmanyamJaishankar pic.twitter.com/dBQdUBtFnp