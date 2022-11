'पहले रस्सियां टूटने की तीन आवाजें आई ....'मोरबी पुल हादसे पर चश्मदीद की गवाही, सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई

अहमदाबाद: गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी मोरबी अस्पताल पहुंच रहे है। जहां सैकड़ों लोग घायल भी हैं। वहीं इस बीच हादसे के शिकार हुए एक शख्स ने पूरी घटना की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताई।

बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुल में कई लोग चढ़े हुए दिखाई दिए और जिसके बाद अचानक पुल टूट जाता है और लोग नदी में गिर जाते हैं। पुल के गिरने से बचे अश्विन मेहरा ने बताया कि रविवार को पुल गिरने से पहले कुछ शरारती लड़के पुल की रस्सियों को लात मार रहे थे।

#WATCH | An injured survivor in the #MorbiBridgeCollapse recounts the harrowing moment when the suspension bridge collapsed and how he saved himself pic.twitter.com/MWX3HpwqmT — ANI (@ANI) October 31, 2022