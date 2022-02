सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन दिनों एक वीडियो खूब धमाल मचा रहा है। दरअसल, फरीदाबाद की एक उंची बिल्डिंग में एक शख्स को बालकनी के रेलिंग पर जाकर कसरत करते देखा जिसे देख आस पास के लोग हैरान रह गए और वहीं लोगों ने इसका वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो में यह शख्स रेलिंग पर लटक कर एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने उस शख्स का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर व बिल्डिंग के मैनेजमेंट टीम से शेयर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-82 स्थित ग्रेंडुयरा सोसाइटी के ई-ब्लॉक का है, जहां 12वीं मंजिल पर एक शख्स बालकनी पर लटक कर एक्सरसाइज कर रहा था।





आस-पास मौजूद उसे समझा रहे हैं कि ऐसा न करें वरना उसकी जान भी जा सकती है, हालांकि, बाद में एक लड़का वहां आता है और उसे वहां से लेकर अंदर चला जाता है।



सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट को जब इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने मामले के बारे में जानकारी हासिल की और बताया कि शख्स की उम्र 56 साल है और वह मानसिक रूप से परेशान है। शख्स का 28 साल का एक बेटा भी है और वह किराए पर रहते हैं।



रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, अगर इस घटना पर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।

#Viral: Daredevil workout Video of a man exercising hanging from the balcony of the 12th floor surfaced, #Faridabad #viralvideo #video #Viralvdoz #Daredevilworkout #Workout #Daredevil #NCR pic.twitter.com/X4mXPQYICx