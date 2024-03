गंदे कपड़े देख किसान को मेट्रो में चढ़ने से रोका, Video हुआ वायरल तो मच गया हंगामा, अधिकारी सस्पेंड

नेशनल डेस्कः भारत में मेट्रो ने लोगों की जिंदगी को तो आसान बनाया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। इससे लोगों की कम समय में आवाजाही सुनिश्चित हुई है। वैसे तो मेट्रो में सफर करने का अधिकार देश के हर नागरिक को है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला आजकल काफी चर्चा में है, जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। मामला सामने आते ही चेकिंग स्टाफ ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है।



दरअसल, बेंगलुरु में एक किसान को तब मेट्रो में चढ़ने से रोक दिया गया जब पाया गया कि उसने गंदे कपड़े पहने थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि धोती-कुर्ता पहने एक बुजुर्ग शख्स मेट्रो में सफर करने के लिए आया था, लेकिन एक सुरक्षा पर्यवेक्षक ने बवाल काट दिया और उसे अंदर मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने ही नहीं दिया। बाद में जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया और उस सिक्योरिटी सुपरवाइजर को नौकरी से ही निकाल दिया गया।



इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @DeepakN172 नाम की आईडी से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है, ‘अविश्वसनीय।।! क्या मेट्रो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है? क्या मेट्रो का उपयोग करने के लिए कोई ड्रेस कोड है? मैं कार्तिक सी ऐरानी के कार्यों की सराहना करता हूं, जिन्होंने राजाजीनगर मेट्रो स्टेशन पर एक किसान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। हमें हर जगह ऐसे और नायकों की जरूरत है’। यूजर ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी टैग करते हुए लिखा है कि ‘आप अपने अधिकारियों को ठीक से प्रशिक्षित करें’। मामला सामने आने के बाद बेंगलुरू मेट्रो ने अधिकारी पर एक्शन लिया है और चेकिंग स्टाफ ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है।

UNBELIEVABLE..! Is metro only for VIPs? Is there a dress code to use Metro?

I appreciate actions of Karthik C Airani, who fought for the right of a farmer at Rajajinagar metro station. We need more such heroes everywhere. @OfficialBMRCL train your officials properly. #metro pic.twitter.com/7SAZdlgAEH — Deepak N (@DeepakN172) February 24, 2024