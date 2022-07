भारतीय वायुसेना का ऐताहिसक पल, जब पिता और बेटी ने एक साथ उड़ाया फाइटर जेट, बाप-बेटी की इस जोड़ी पर पूरे देश को गर्व

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पिता और बेटी ने एक साथ फाइटर जेट उड़ाया । जी हां, एयर कमोडोर संजय शर्मा और उनकी बेटी अनन्या ने हॉक-132 प्लेन में एक ही फॉर्मेशन में उड़ान भरी जो भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐताहिसक पल था।

दरअसल, वायुसेना स्टेशन बीदर में फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा (24) का प्रशिक्षण चल रहा है। जहां एक पिता और उनकी बेटी एक मिशन के लिए एक ही फॉर्मेशन का हिस्सा बने। एक अधिकारी ने कहा कि वे पिता और बेटी से बढ़कर थे। उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। एयर कमोडोर संजय शर्मा ने कहा कि 'अनन्या हमेशा कहती थी कि पापा, मैं आपकी तरह फाइटर पायलट बनना चाहती हूं। मेरे जीवन का वह सबसे बड़ा और गौरवपूर्ण दिन था जब 30 मई को बीदर में हम एक ही फॉर्मेशन में हॉक एयरक्राफ्ट की उड़ान भरी।

Father-daughter duo, Flying Officer Ananya & Air Commodore Sanjay Sharma,created history on May 30 when they flew in same formation of Hawk-132 aircraft at IAF Station Bidar,where Flying Officer Ananya is undergoing her training before she graduates onto superior fighter aircraft pic.twitter.com/dUW4zCmc9V — ANI (@ANI) July 5, 2022