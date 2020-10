फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान को बंधक बना लिया था तब पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। भारत के हमले की बात सुनकर मीटिंग में मौजूद पाक सेना प्रमुख जनरल क़मर

नेशनल डेस्क: फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान को बंधक बना लिया था तब पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। भारत के हमले की बात सुनकर मीटिंग में मौजूद पाक सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा के पैर कांपने लगे थे। यह दावा किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक सांसद ने किया है।

This admission in Pakistan’s parliament unequivocally establishes the fear Balakot air-strikes instilled in the Pakis. They had no choice but to return pilot Abhinandan.



Enjoy the meltdown...



But don’t forget, the left ecosystem in India had hailed Imran for his ‘generosity’... pic.twitter.com/2unQ8H8NDY