पेशावरः पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में स्थित नागारपारकर में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद अब कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने प्राचीन मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। ल्‍यारी इलाके में हुई इस घटना में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले हिंदुओं पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और फिर बाद में कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ की। इस दौरान मंदिर में रखी भगवान गणेश और श‍िवजी की मूर्तियों को भी कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया।

In Lyari, mob vandalized the Temple over allegation of Blasphemy. There being no evidence against alleged Hindu boy, Hindu community has been harassed.



Hindu community has been facing problems - in video seen saying, “Look at our Temple, this is our (Hindus) status.” pic.twitter.com/LREl6DtGZn