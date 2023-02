Aero India 2023: नीले आसमान में लड़ाकू विमानों ने बनाया 'दिल', देखते ही रह गए लोग...देखें video

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को 14वें ‘एयरो इंडिया-2023' का उद्घाटन किया। वायुसेना के एयरक्राफ्ट और लड़ाकू विमानों की हवाई कलाबाजियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश का हल्का युद्धक विमान तेजस भी आकर्षण का केंद्र रहा। लड़ाकू विमानों ने नीले आसमान में दिल की आकृति बनाई, जिसे एयरो इंडिया 2023 के लिए डेडिकेट किया गया। इस खूबसूरत हार्ट शेप को लोग देखते ही रह गए।

Mesmerizing show of India's #Atmanirbharta at Aero India 2023 🇮🇳 pic.twitter.com/cZx4w9ka1E — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) February 13, 2023

इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' ने भी एरोबेटिक डिस्प्ले में हिस्सा लिया। अब तक के सबसे बड़े इस कार्यक्रम में 98 देशों के प्रतिभागियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों और वैश्विक और भारतीय मूल के उपकरण निर्माताओं की ओर से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।

Here we go! #AeroIndia and the beautiful #Tiranga 🇮🇳 🇮🇱 pic.twitter.com/uwBu7NQwDJ