फिजी के उप प्रधानमंत्री ने कहा-उनकी संसद में भी होगा हिंदी में कामकाज, PM मोदी की तारीफों के बांधे पुल (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः भारत के अलावा हिंदी भाषा का अब विदेशों में भी सम्मान बढ़ रहा है। हिंदी की ख्याति विश्व के कई हिस्सों में लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि फिजी की नई सरकार ने हिंदी को भी संसद में बोलचाल की भाषा के माध्यम के रूप में शामिल किया है। इससे पहले हिंदी में अभी तक सिर्फ भारतीय संसद में ही विमर्श किया जाता था, लेकिन अब फिजी ने भी इसकी व्यापकता को स्वीकार किया है। वहां की नई सरकार ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी संसद में बोलचाल की भाषा के माध्यम के रूप में अंगीकार किया है। फिजी की हिंदी भारत की मानक हिंदी से थोड़ा-सी अलग है। बहुत कुछ अवधी एवं भोजपुरी से मिलती-जुलती है।

Exclusive | VIDEO: "Two weeks before, our govt has decided that we can now use Hindi in our parliament also," said Fiji's Deputy PM Biman Chand Prasad in conversation with @pti_News ahead of the 12th World Hindi Conference in Fiji. pic.twitter.com/guDiwIXlyk — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2023