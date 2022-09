मुझे जीना पसंद नहीं...डायरी में संदिग्ध बातें लिख फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री का पंखे से लटका मिला शव

चेन्नई: तमिल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री पॉलीन जेसिका का शव उनके एक अपार्टमेंट में लटका हुआ मिला। 29 साल की अभिनेत्री पॉलीन जेसिका ने आत्महत्य कर ली है। 'दीपा' नाम से मशहूर हुईं पॉलीन जेसिका'थुप्परिवलन' और 'वैथा' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उनका शव रविवार (18 सितंबर) को फ्लैट में मिला।

वहीं, अभिनेत्री के कमरे से एक डायरी भी बरामद हुई जिसमें कई संदिग्ध बातें लिखी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीन जेसिका के दोस्त प्रभाकरन मौके पर पहुंचे और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में उसके भाई और कोयम्बेडु पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

The 29-year-old Tamil actor Pauline Jessica, popularly known by her stage name Deepa, died by suicide. She was found dead in her apartment in Chennai.



(Pic Source: Pauline Jessica's Instagram account) pic.twitter.com/pdGyIZELJF — ANI (@ANI) September 20, 2022