दिल्ली मेट्रो में लगी आग!, राजीव चौक स्टेशन पर दिखीं आग की लपटें...यात्रियों में दहशत, सामने आया Video

नेशनल डेस्कः देश में भीषण गर्मी के बीच अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आग के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात हो या फिर दिल्ली के विवेक विहार में आग की घटना। दोनों घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो में भी आग लगने की घटना सामने आई है। दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वीडियो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का है। विडियो में मेट्रो स्टेशन की डिजिटल क्लॉक में समय 6.23 मिनट देखा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से पूरी घटना की हकीकत बताई गई है।



दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की तरफ से इस मामले में बयान दिया गया है। DMRC के प्रिंसिपल एग्जक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा कि एक वायरल वीडियो में ट्रेन की छत से हल्की आग निकलती दिखाई दे रही है। यह घटना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हुई। ट्रेन वैशाली की तरफ जा रही थी और शाम 6.21 बजे ट्रेन के ऊपर लपटें निकलने लगीं। इस घटना को पैंटोग्राफ फ्लैशिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन के ऊपर लगे यंत्र को पैंटोग्राफ कहते हैं, जिसका काम इंजन तक बिजली पहुंचाना होता है।

