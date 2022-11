दिल्लीः नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो लोगों की मौत, कई कर्मचारी झुलसे

नेशनल डेस्क: दिल्ली के नरेला में मंगलवार को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़िया मौके पर भेजी गई हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कई कर्मचारी फंसे हुए हैं। बता दें कि फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी है।

Delhi | Fire breaks out in Narela Industrial Area, 10 fire tenders rushed to the spot. Three people have been rescued so far, a few people feared trapped. Rescue operation underway: Delhi Fire Service pic.twitter.com/PTh0ksEUDq — ANI (@ANI) November 1, 2022