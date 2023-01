गोवा के मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, बाजे-गाजे के साथ हुआ यात्रियों का स्वागत

नेशनल डेस्क: गोवा में मोपा के मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आज (गुरूवार) पहली फ्लाइट उतरी। हैदराबाद से गोवा पहुंचे यात्रियों का बाजे गाजे और फूलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मनोहर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट आज सुबह 9 बजे उतरी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि, 'मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था और आज एक कमर्शियल फ्लाइट यहां लैंड हुई है। ये गोवा और केंद्र सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे यहां की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।'

Manohar International Airport was inaugurated by PM Modi, and today a commercial flight has landed here. This will boost the economy and tourism here: Goa CM Pramod Sawant pic.twitter.com/nQS9QHsddV — ANI (@ANI) January 5, 2023