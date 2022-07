सावन का पहला सोमवार-देशभर के मंदिरों में गूंजा हर-हर महादेव...काशी विश्वनाथ से लेकर महाकालेश्वर मंदिर तक उमड़े श्रद्धालु

नेशनल डेस्क: सावन के पहले सोमवार पर देशभर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हर तरफ आज माहौल शिवमय रहा। देशभर के मंदिर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। वारणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।

#WATCH | Uttar Pradesh: Devotees offer prayers at Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, on the first Monday of #Sawan month.



(Source: Kashi Vishwanath PRO) pic.twitter.com/uPUpYddbk6 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 18, 2022