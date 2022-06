अमरनाथ गुफा में हुई बाबा बर्फानी की पहली पूजा, इस बार 10 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे हिम शिवलिंग के दर्शन

नेशनल डेस्क: वार्षिक अमरनाथ यात्रा के अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर में पहली प्रार्थना आयोजित की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। औपचारिक रूप से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून से शुरू होगी और यह 11 अगस्त रक्षा बंधन के दिन तक चलेगी।

To mark the beginning of annual #AmarnathYatra , Pratham puja was performed on Tuesday on the occasion of Jyestha Purnima at the holy cave shrine of Lord #Shiva



CEO of Shri Amarnath Shrine Board @nitishwarKumar along with office bearers participated in the pooja#Kashmir pic.twitter.com/o9JaFbyunp