बेंगलुरु में लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर

बेंगलुरु: बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात बने हुए है वहीं वीरवार को हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है जो दिनचर्या में लौटने की तैयारी कर रहे है क्योंकि एक दिन पहले बारिश से थोड़ी राहत मिली और जलमग्न इलाकों में पानी का स्तर धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ है।

जो इलाके और अपार्टमेंट डूब गए हैं, वहां निवासी जल निकासी और अपने मकानों तथा भूतल से कीचड़ साफ करने की कोशिशें कर रहे हैं। बुरी तरह प्रभावित कुछ इलाकों में अब भी बत्ती गुल है और पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि, अधिकारी बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं। जलभराव से प्रभावित शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी की निकासी की गयी है, जिससे यातायात की आवाजाही बहाल हो गयी है। आउटर रिंग रोड तथा मरथाहल्ली और नजदीकी इलाकों में कुछ रास्तों पर अब भी जलभराव के कारण दिक्कतें आ रही है।

This is Godrej ECity, Eletronic City. A premium society. Basement is flooded. Reason: a Rajakaluve passes through it and @GodrejGroup has made its own. Covered it. #BengaluruRain #bengalururains #Bengalurufloods pic.twitter.com/PiCOehw30E — Citizens Movement, East Bengaluru (@east_bengaluru) September 8, 2022