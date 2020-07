असम और बिहार में बृहस्पतिवार को बाढ़ से स्थिति और भयावह हो गयी। वहीं, यूनिसेफ ने कहा है कि देशभर में 24 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं और उन्हें तुरंत मदद दिए जाने की जरूरत है। बाढ़ जनित घटनाओं में असम में और चार लोगों की मौत हो गई

नई दिल्लीः असम और बिहार में बृहस्पतिवार को बाढ़ से स्थिति और भयावह हो गयी। वहीं, यूनिसेफ ने कहा है कि देशभर में 24 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं और उन्हें तुरंत मदद दिए जाने की जरूरत है। बाढ़ जनित घटनाओं में असम में और चार लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों में जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल में तीस्ता, कलजानी और मनसाई समेत कई नदियां उफान पर है। इस वजह से निचले इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बहरहाल, मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में जुलाई में औसत से 50 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है।



मौसम विभाग के आंकड़ों, सफदरजंग वेधशाला के मुताबिक दिल्ली में अब तक जुलाई में 225 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि सामान्य बारिश 149.8 मिलीमीटर से पचास प्रतिशत अधिक है। असम में बाढ़ से चार और लोगों की मौत हो गई। राज्य के 33 में से 26 जिलों में 28.32 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से मृतकों की संख्या 93 हो गई है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि वह केंद्र से समस्या का स्थायी समाधान निकालने का अनुरोध करेंगे।

Flood caused by the Nonoi & Shaktula rivers have caused huge damage in many areas of Darrang.



During my visit to the district today, inspected repair works of an embankment at Janaram Chowka & interacted with inmates of a flood relief camp at Maharishi Vidya Mandir, Mangaldai. pic.twitter.com/KN0vT8Iz53