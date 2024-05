भारत के लिए बाढ़ की चेतावनी: बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद

नई दिल्ली: दक्षिण भारत के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत खासकर केरल और बेंगलुरु में बाढ़ की संभावना दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। ईसीएमडब्ल्यूएफ के पूर्वानुमान के अनुसार 17-22 मई, 2024 तक बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है, लगभग 400-500 मिमी बारिश होने की उम्मीद है। लोग सावधान रहें, सतर्क रहें।

Update - 🚨 Flooding alert for South India: Day by day, chances of flooding are increasing in South India especially Kerala & Bengaluru. Very heavy rain expected from 17-22 May, 2024, near to 400-500 mm is expected as per ECMWF forecast. Take care, stay alert people. https://t.co/rnFdk2nAXf pic.twitter.com/KFVGKLFj1p — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) May 15, 2024