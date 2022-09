ITBP टीम का बड़ा कारनामा, पहली बार सिक्किम स्थित चोटी माउन्ट डोम खांग को किया फतह

नेशनल डेस्क: देश की सीमा की रखवाली करने वाले बल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) की टीम ने पहली बार सिक्किम स्थित चोटी माउंट डोम खांग (7000 मीटर से अधिक ऊंची) को फतह करने में सफलता हासिल की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उत्तरी सिक्किम के लाचेन घाटी में स्थित माउंट डोम खांग की ऊंचाई 7,250 मीटर है।



Indo-Tibetan Border Police successfully scaled Mt Dome Khang (7,250 Meters/23,786 Ft) in North Sikkim & opens up an unexplored expedition route to the peak for future expeditions https://t.co/LNHO0pqjhj pic.twitter.com/gd13rgY3n2