कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब दिया है खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने राहुल गांधी को प्वाइंट टू प्वाइंट पूरी विदेश नीति समझाई है

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं। इन देशों के साथ लगातार समिट और इनफॉर्मल मीटिंग्स होती रहती हैं। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान में परियोजनाएं (सलमा डैम और संसद) पूरी हुई है, प्रशिक्षण बढ़ाया गया है। भूटान अब भारत में एक मजबूत सुरक्षा और विकास का भागीदार पाता है। अब 2013 के विपरीत, वे अपनी रसोई गैस के बारे में चिंता नहीं करते हैं।

.@RahulGandhi hs questions on Foreign Policy. Here are some answers:



•Our major partn’ships are strongr & internat’l standng higher.Witness regular summits&informal meetngs wth #US #Russia #Europe & #Japan.India engages #China on more equal terms politically.



Ask the analysts. https://t.co/GPf17JWSac