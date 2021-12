गोवा में भाजपा के पूर्व विधायक कार्लोस अल्मेडा बुधवार को पणजी में कांग्रेस में शामिल हो गए। अल्मेडा ने एक दिन पहले ही गोवा में सत्ताधारी भाजपा और विधानसभा से इस्तीफा दिया था।

नेशनल डेस्क: गोवा में भाजपा के पूर्व विधायक कार्लोस अल्मेडा बुधवार को पणजी में कांग्रेस में शामिल हो गए। अल्मेडा ने एक दिन पहले ही गोवा में सत्ताधारी भाजपा और विधानसभा से इस्तीफा दिया था। गोवा में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। अल्मेडा गोवा के लिए कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडू राव, गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर और विपक्ष के नेता दिगंबर कामत सहित अन्य की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए।

We welcome Carlos Almeida into the Congress Party along with several of his supporters. His joining will strengthen our fight against the BJP in 2022.@dineshgrao @girishgoa @digambarkamat#CongressAhead pic.twitter.com/7e0xyZspZs