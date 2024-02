Maharashtra: बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई पार्टी की सदस्यता

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चव्हाण (65) को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले, पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार और कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन की उपस्थिति में मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा में शामिल किया गया।



चव्हाण में भाजपा में शामिल होने से पहले कहा, ‘‘आज मेरे जीवन के नए राजनीतिक करियर की शुरुआत है।'' जब चव्हाण से यह पूछा गया कि क्या उन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई फोन किया, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व कांग्रेस विधान पार्षद अमरनाथ राजुरकर और मराठवाड़ा में उनके गृह जिले नांदेड़ से चव्हाण के कई समर्थक मुंबई आए और दक्षिण मुंबई में भाजपा कार्यालय में एकत्र हुए।

#WATCH | Former Maharashtra CM Ashok Chavan joins the BJP at the party's office in Mumbai. He recently quit Congress.



Former Congress MLC Amar Rajurkar also joined the BJP. pic.twitter.com/2833wY76am — ANI (@ANI) February 13, 2024