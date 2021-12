कांग्रेस की गोवा इकाई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एलेक्सो रेजिनाल्डो लौरेंको मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। गोवा में अगले साल के शुरु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की गोवा इकाई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एलेक्सो रेजिनाल्डो लौरेंको मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। गोवा में अगले साल के शुरु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लौरेंको ने तृणमूल में शामिल होने के लिए कोलकाता जाने से पहले सोमवार को गोवा विधानसभा के साथ-साथ कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था।

Today, former @INCIndia Curtorim MLA Aleixo Reginaldo Lourenco joined us in the presence of our Chairperson @MamataOfficial and our National General Secretary @abhishekaitc.



We extend a very warm welcome to him! Together, we shall work for the betterment of all Goans! pic.twitter.com/XHrubslnir