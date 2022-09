NSE फोन टैपिंग मामला: मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे चार दिन की CBI रिमांड पर

नेशनल डेस्क: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को उनकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग के संबंध में चार दिन की हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पांडे अपने खिलाफ जांच के सिलसिले में पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में हैं।



Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested Former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey in relation to National Stock Exchange (NSE) phone tapping case. He was earlier arrested by ED and was presently in Judicial Custody.



(file pic) pic.twitter.com/FfNxUHx0uE