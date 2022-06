असम: भारी बारिश के बीच भूस्खलन से गुवाहाटी में चार लोगों की मौत, मलबे में दबे मिले शव

नेशनल डेस्क: असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन के कारण चार लोगों की मौत हो गई है तथा शहर में बाढ़ आ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बोरोगांव के निजारपार में एक पहाड़ी पर एक घर जमीन में दफन हो गया जिसमें चार लोग थे। एएसडीएमए जिला परियोजना अधिकारी (कामरूप मेट्रोपोलिटन) कौस्तव तालुकदार ने बताया, “भूस्खलन सोमवार देर रात करीब एक बजे मूसलाधार बारिश की वजह से हुआ। इसमें अब तक किसी और शख्स के फंसे होने की जानकारी नहीं है।”

Assam | Four die in landslide that took place at Nizarapar area near Boragaon in Guwahati, today



Four labourers were residing at the spot where landslide occurred. They got trapped under the debris & died. Their bodies were recovered: Nabaneet Mahanta, DCP West, Guwahati pic.twitter.com/JmFEfiBywj