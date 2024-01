भारत में अपनी मेहमाननवाजी से हुए खुश इमैनुएल मैक्रों, भारतवासियों को धन्यवाद सहित दिया फ्रांस आने का न्योता

नेशनल डेस्क. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भारत आने पर शानदार स्वागत किया गया था। इससे खुश होकर उन्होंने भारतवासियों को धन्यवाद दिया। मैक्रों ने भारतीयों को फ्रांस आने का न्योता भी दिया। फ्रांस में इस साल कई बड़े आयोजन होने हैं, जिसके लिए इमैनुएल मैक्रों ने भारतीयों को फ्रांस आने की बात कही।



शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति ने लिखा कि 'फ्रांस इस साल पूरी दुनिया का स्वागत करेगा। इस साल द्वितीय विश्व युद्ध की सालगिरह मनाई जाएगी, ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों का आयोजन भी पेरिस में होगा। इनके साथ फ्रैंकोफोनी सम्मेलन भी होगा। हमारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है।'



बता दें शुक्रवार शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दिल्ली की मशहूर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी गए। इमैनुएल मैक्रों दरगाह में करीब आधा घंटा रुके। इस दौरान उन्होंने दरगाह पर चादर चढाई और कव्वाली का भी आनंद लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

President of France Emmanuel Macron and Foreign Minister Mr. S. Jaishankar at Dargah Hazrat Nizamuddin Aulia. pic.twitter.com/nOdq1mnmD5