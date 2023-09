G20 Summit : पीएम मोदी से मिले कनाडा के प्रधानमंत्री, खालिस्तानी मुद्दे पर जानें क्या बोले जस्टिन ट्रूडो

नेशनल डेस्क: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को कहा कि भारत दुनिया की ‘‘असाधारण रूप से महत्वपूर्ण'' अर्थव्यवस्था है और जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्थिक विकास सहित कई क्षेत्रों में कनाडा का ‘‘महत्वपूर्ण भागीदार'' है। जी20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्ता के तुरंत बाद मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने यह टिप्पणी की।



कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर भारत की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, ट्रूडो ने कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करेगा लेकिन साथ ही हिंसा को रोकेगा और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

Met PM @JustinTrudeau on the sidelines of the G20 Summit. We discussed the full range of India-Canada ties across different sectors. pic.twitter.com/iP9fsILWac — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2023