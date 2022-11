भारत और इंडोनेशिया सुख-दुख के साथी, बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशियाई की यात्रा पर हैं और यहां G20 समिट चल रही है। पीएम ने बाली में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आकर हर भारतीय को अलग अनुभूति होती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से यहां आए लोग इंडोनेशिया के विकास में सहयोग कर रहे हैं। सिंधी परिवार ने यहां बेहतरीन काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया ने परंपरा को जीवंत रखा है। भारत और इंडोनेशिया सुख-दुख के साथी हैं। 2018 में जब यहां भूकंप आया तो हमने ऑपरेशन समुद्र मैत्रीयी चलाया था।



भारत में अगर हिमायल है तो यहां आगुंग है

पीएम ने कहा, 'भारत में अगर हिमायल है तो यहां आगुंग है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में भी गंगा है। यहां भी श्रीगणेश घर-घर विराजमान हैं। अनगिनत बातें हमें जोड़े रखती हैं। यहां का जन-जन महाभारत के साथ बड़ा होता है।' जब 2018 में इंडोनेशिया में भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। उस साल मैं जकार्ता गया था और मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया 90 नॉटिकल मील दूर हैं। वास्तव में, दोनों देश 90 समुद्री मील करीब हैं।

When people of Indonesia see photos of this yr's Bali Jatra on internet,they'll be proud & happy. Due to the issues arising due to COVID, some hurdles had cropped up. After several yrs, Bali Jatra Mahotsav is being celebrated on a grand scale with mass participation in Odisha: PM pic.twitter.com/Q355eMrKHV — ANI (@ANI) November 15, 2022