G20 Summit: PM मोदी की मुरीद हुईं WTO चीफ...प्रधानमंत्री पर लिखी किताब पर लिया ऑटोग्राफ

नेशनल डेस्क: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवीला भी दिल्ली में जी-20 समिट में शामिल हुई थीं। WTO की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवीला प्रगति मैदान में समारोह स्थल में पहुंचने वालों में सबसे आगे थीं। इस दौरान नगोजी ओकोंजो-इवीला भी पीएम मोदी की मुरीद होती नजर आईं। उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर लिखी गई किताब ‘मोदी@2.0: ड्रीम्स मीट डिलीवरी’ पर ऑटोग्राफ भी लिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से काफी देर बात भी की। पीएम मोदी की लोकप्रियता जगजाहिर है। इसी साल मई में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की इच्छा जताई थी।

#WATCH | G 20 in India | Prime Minister Narendra Modi met WTO Chief Ngozi Okonjo-Iweala during the G20 Summit yesterday. pic.twitter.com/PxF57fDnAS — ANI (@ANI) September 11, 2023