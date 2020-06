LAC पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से देश की एक-एक इंच जमीन की हिफाजत कर रही है और जब तक चीन का आखिरी सैनिक, आखिरी पोस्ट, आखिरी तंबू, आखिरी हथियार बहुत पीछे नहीं चला जाता तब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। खबर तो यहां तक है कि नए गोला बारूद का ऑर्डर दे दिया है। चीन को समझ लेना

नई दिल्लीः LAC पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से देश की एक-एक इंच जमीन की हिफाजत कर रही है और जब तक चीन का आखिरी सैनिक, आखिरी पोस्ट, आखिरी तंबू, आखिरी हथियार बहुत पीछे नहीं चला जाता तब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। खबर तो यहां तक है कि नए गोला बारूद का ऑर्डर दे दिया है। चीन को समझ लेना चाहिए कि अगर उसने अपने बंकर खुद नहीं हटाए तो भारतीय सेना उसे उड़ाएगी।



गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर बातचीत हुई और अब दोनों देश सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं। बता दें कि चीन की फितरत है कि जब कोई नहीं देख रहा तो दो कदम आगे बढ़ जाओ और जब टोका जाए तो एक कदम पीछे खींच लो लेकिन भारतीय सेना चाहती है कि अगर चीन ने दो कदम बढ़ाए हैं तो वह दो कदम ही पीछे हटे।

