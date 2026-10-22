गंगा तट पर लड़ाकू विमानों का तांडव: राफेल-सुखोई की गर्जना से कांपा आसमान... 'हर हर महादेव' नारों के साथ गूंज उठा नमो घाट

गुरुवार को नमो घाट से अस्सी घाट तक गंगा किनारे जमा हुए हजारों दर्शकों ने एक अद्भुत और रोमांचक नज़ारा देखा। भारतीय वायु सेना ने 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो के ज़रिए अपनी हवाई युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसमें राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस विमानों की...

वाराणसी: गुरुवार को नमो घाट से अस्सी घाट तक गंगा किनारे जमा हुए हजारों दर्शकों ने एक अद्भुत और रोमांचक नज़ारा देखा। भारतीय वायु सेना ने 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो के ज़रिए अपनी हवाई युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसमें राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस विमानों की दहाड़ ने सबका ध्यान खींच लिया। नमो घाट से अस्सी घाट तक मौजूद हज़ारों दर्शकों ने "हर हर महादेव" और "भारत माता की जय" के नारों के साथ उत्साह बढ़ाया, जब भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान पवित्र गंगा नदी के ऊपर आसमान में कलाबाज़ियां दिखाते हुए गुज़रे।

The IAF’s Sarang Helicopter Display Team leaving a tricolour trail over the Ganga in Varanasi today. Day one of the 'Wings Over Ganges' airshow is underway leading up to the main display on October 25. #WingsOverGanges @IAF_MCC @CAC_CPRO https://t.co/Bv1O2zKLWX — Akash Sharma (@kaidensharmaa) October 22, 2026



इस एयर शो में राफेल, सुखोई-30MKI, स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और भारी वज़न उठाने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर समेत लगभग 100 विमानों ने हिस्सा लिया। इन विमानों ने भारतीय वायु सेना की युद्ध क्षमता और तैयारियों का शानदार प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शन का एक मुख्य आकर्षण तीन 'किरण' ट्रेनर विमानों का 'काशी' फॉर्मेशन में उड़ना था, जिन्होंने आसमान में तिरंगे के रंग बिखेर दिए। पवित्र गंगा नदी के ऊपर से गुज़रते राफेल और सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों की गूंज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमो घाट की सीढ़ियों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आस-पास के इलाकों और अस्सी घाट पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो इन हवाई करतबों और रणनीतिक उड़ान प्रदर्शनों को देखने के लिए पहुंची थी।



इससे पहले, वाराणसी में होने वाले भारतीय वायु सेना (IAF) के इस एयर शो पर बात करते हुए रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि गंगा नदी के पवित्र तटों पर इस वर्षगांठ का आयोजन होना, भारत की सांस्कृतिक विरासत, 'सॉफ्ट पावर' और आधुनिक सैन्य क्षमता के एक ऐतिहासिक मिलन को दर्शाता है। श्रीवास्तव ने ज़ोर देकर कहा कि यह आयोजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय वायु सेना अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रही है, जो देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा और बेहद गर्व का क्षण है।



श्रीवास्तव ने कहा, "इस साल भारतीय वायु सेना अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रही है। इसी जश्न के हिस्से के तौर पर, गंगा नदी के किनारे इस एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसके महत्व को इस तरह भी समझा जा सकता है, वाराणसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता के इतिहास और भारत की 'सॉफ्ट पावर' का प्रतिनिधित्व करती है ।"



इस जगह के प्रतीकात्मक महत्व पर जोर देते हुए, रक्षा विश्लेषक ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक में वायु शक्ति का प्रदर्शन, भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक कद को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "अगर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे भारतीय वायु सेना की वर्षगांठ का यह जश्न मनाया जा रहा है, तो यह देश के हर नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है... इसमें हमारे आधुनिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेने जा रहे हैं।" श्रीवास्तव ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे इस भव्य एयर शो का राष्ट्रीय महत्व और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देखने और इसमें शामिल होने आ रहे हैं... इसलिए यह पूरे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है।"