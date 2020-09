पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शुक्रवार को गाजीपुर लैंडफिल (कूड़ा डालने की जगह) का निरीक्षण किया और कहा कि अगले एक साल में कूड़े के ढेर की ऊंचाई 30 से 40 फुट कम होने की संभावना है। इससे पहले गंभीर ने दावा किया था कि लैंडफिल की ऊंचाई 40 फुट तक कम हुई है। गंभीर ने लैंडफिल स्थान पर चार ‘ट्रॉमेल'' मशीनों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा...

नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शुक्रवार को गाजीपुर लैंडफिल (कूड़ा डालने की जगह) का निरीक्षण किया और कहा कि अगले एक साल में कूड़े के ढेर की ऊंचाई 30 से 40 फुट कम होने की संभावना है। इससे पहले गंभीर ने दावा किया था कि लैंडफिल की ऊंचाई 40 फुट तक कम हुई है। गंभीर ने लैंडफिल स्थान पर चार ‘ट्रॉमेल' मशीनों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, "यह एक सतत प्रक्रिया है। यहां पहले से ही आठ ट्रॉमेल मशीनें लगी हुई हैं। इन चार मशीनों के साथ अब यहां 2,600 टन कचरे का निस्तारण हो सकेगा। यहां प्रति दिन 2,400 टन कचरा प्राप्त होता है।" उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने यहां 12 ट्रॉमेल मशीनें लगाई हैं।

Delhi, you decide!

40 Lakh on ads everyday or Ghazipur landfill down by 40 more feet!



4 more trommel machines operational, now total 12! #DelhiNeedsHonesty pic.twitter.com/5N0JTWWzrL