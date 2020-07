राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में पड़ रहे केंद्रीय एजेंसियों के छापों से वे घबराने वाले नहीं हैं और न ही उनका मिशन रुकेगा। गहलोत ने एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, ''इन छापों से न हम घबराने वाले हैं ... न हमारा मिशन रुकने वाला हैं। भाजपा की नीतियां

जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में पड़ रहे केंद्रीय एजेंसियों के छापों से वे घबराने वाले नहीं हैं और न ही उनका मिशन रुकेगा। गहलोत ने एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, 'इन छापों से न हम घबराने वाले हैं ... न हमारा मिशन रुकने वाला हैं। भाजपा की नीतियां व कार्यक्रम हो या सिद्धांत देश का बर्बाद करने वाले हैं। ये फासीवादी लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।' उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन एजेंसी (ईडी) ने हाल ही में अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कई लोगों के प्रतिष्ठानों व परिसरों पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने बुधवार को गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर भी छापे मारे।



गहलोत ने कहा,' ईडी (प्रवर्तन एजेंसी) की कार्रवाई हो, आयकर विभाग की हो या सीबीआई की हो। छह साल से लगातार मैं खुद बोल रहा हूं, पूरा देश बोल रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाइयां शुरू हुई हैं नरेंद्र मोदी के राज में, अमित शाह के इशारे पर ... सीबीआई, ईडी, सबको मालूम है .....इस रूप में काम कर रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है।' मुख्यमंत्री ने कहा,' एक जमाने में छापा पड़ने के बाद पता चलता था कि छापा पड़ गया है। अब हालात यह है कि तीन चार दिन पहले ही शहरों में खबर हो जाती है कि छापे पड़ने वाले हैं। अब उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं।'

#WATCH Congress' strength is nation's strength. Rahul Gandhi's interactions are on all issues&nation is listening. Modi ji is a good orator but ppl know it's a pandemic & they toppled MP govt. When ppl are at risk, they're trying to topple govt. People won't forgive: Ashok Gehlot pic.twitter.com/w7BrwOTqQv