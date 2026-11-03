हैदराबाद में बालानगर फ्लाईओवर के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद 'ब्रेन डेड' घोषित की गई 13 साल की एक बच्ची ने अंगदान के जरिए छह लोगों की जान बचाई है। सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा, गुडा रोहिता उस समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जब एक तेज रफ्तार...

हैदराबाद : हैदराबाद में बालानगर फ्लाईओवर के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद 'ब्रेन डेड' घोषित की गई 13 साल की एक बच्ची ने अंगदान के जरिए छह लोगों की जान बचाई है। सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा, गुडा रोहिता उस समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जब एक तेज रफ्तार लॉरी ने उस ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। डॉक्टरों द्वारा उसे 'ब्रेन डेड' घोषित किए जाने के बाद, उसके परिवार ने 'जीवनदान' अंगदान कार्यक्रम के तहत उसके अंगों को दान करने का फैसला किया।

यह दुर्घटना 20 अक्टूबर को हुई, जब रोहिता और उसका परिवार एक मंदिर से लौट रहे थे। बताया गया है कि बालानगर फ्लाईओवर के पास एक लॉरी ने उनके ऑटो-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। रोहिता को इलाज के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और 30 अक्टूबर को डॉक्टरों ने उसे 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया।

इसके बाद उसके पिता, नारायण राव और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके अंगों को दान करने का निर्णय लिया। उसके शरीर से दो किडनी, लिवर के दो हिस्से और दो कॉर्निया लिए गए, जिनसे छह मरीजों को फायदा मिला। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शोक व्यक्त किया और परिवार की तारीफ की कि उन्होंने इतने बड़े दुख के बावजूद अंगदान के लिए सहमति दी। अपने संदेश में सज्जनार ने कहा, "अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी, नन्ही रोहिता ने छह लोगों को नई जिंदगी दी है।



अंगदान के अपने इस निस्वार्थ कार्य के जरिए वह एक प्रेरणादायक विरासत छोड़ गई है।" उन्होंने रोहिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। 'जीवनदान' कार्यक्रम के तहत परिवार की सहमति मिलने के बाद, रोहिता द्वारा दान की गई किडनी, लिवर के हिस्से और कॉर्निया से छह मरीजों को जीवनदान मिला।

