बीच सड़क लड़की ने लड़के को मारे दनादन थप्पड़...गिनते-गिनते लोग भी थके, लड़ाई का VIDEO Viral

नेशनल डेस्क: लड़का-लड़की के बीच किसी बात को लेकर इतना बवाल हुआ कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। बीच सड़क लड़की ने लड़के को इतने थप्पड़ मारे कि लोग गिनते-गिनते थक गए। हालांकि एक महिला ने बीच-बचाव करके लड़ाई खत्म करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। महिला ने लड़की से काफी बार पूछा कि आखिर बात क्या है, क्यों मार रही हो लेकिन लड़कि कोई जवाब नहीं देती और लड़के को पीटना जारी रखती है। यह वीडियो कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Kalesh b/w a Guy and a Girl on Road: no context pic.twitter.com/RvpOv47y6J — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 9, 2023