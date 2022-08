दिल्ली की जनता का रूपया बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल, पैसे देकर विदेशी अखबारों में लेख छपवाए:  मनोज तिवारी का बड़ा हमला

नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के अलावा 20 स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। जिसके बाद सीएम केजरीवाल समेत कई आप नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा।

वहीं इच अपनी सरकार का बचाव करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने पैसे देकर विदेशी अखबारों में अपनी तारीफ में लेख छपवाए। मनोज तिवारी दो अखबारों की कटिंग तो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि लो जी यहां भी पकड़े गये। न्यूयार्क टाइम्स और खलीज़ टाइम्स में एक ही लेख और एक ही लेखक। बेशर्म आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही है अपने फोटो छपवाने में, वो भी पैसा दे कर।

न्यूयार्क टाइम्स और ख़लीज़ टाइम्स में same word to word… same author also.. बेशर्म AAP दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही है अपने फ़ोटो छपवाने में वो भी पैसा दे कर pic.twitter.com/fGcSQh6f4N — Manoj Tiwari 🇮🇳 (@ManojTiwariMP) August 19, 2022