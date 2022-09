टेक्सास में अमेरिकी महिला ने भारतीय महिलाओं पर नस्लवादी टिप्पणियां की, गोली माने की दी धमकी ( वीडियो वायरल )

टेक्सासः अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ घृणा अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में टेक्सास शहर के प्लानो में सिक्सटी वाइन रेस्तरां के बाहर पार्किंग में एक महिला द्वारा भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साढ़े पांच मिनट के इस वीडियो में महिला चेहरे पर वार करती हुई और घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद करने वाली दो महिलाओं पर नस्लवादी टिप्पणी करती देखी जा सकती है।

A racist woman in Texas harasses a group of Indian people just for having accents.



This behavior is absolutely repulsive. pic.twitter.com/ZvX3mdQ6Wm