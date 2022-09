पोलैंड में भारतीय व्यक्ति पर की नस्लीय टिप्पणी, अपशब्द कहे ( वीडियो वायरल)

लंदन: पोलैंड में एक भारतीय व्यक्ति पर नस्लीय टिप्पणी करने और उसे अपशब्द कहे जाने का मामला सामने आया है। कथित तौर पर एक अमेरिकी व्यक्ति ने भारतीय को “परजीवी” और “आक्रांता” जैसे शब्द कहे और उससे “देश छोड़कर जाने” को कहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय को देखा जा सकता है। इस व्यक्ति की पहचान अभी तक उजागर नहीं की जा सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस शहर का है, लेकिन ट्विटर पर लोग इस पर टिप्पणी करने के साथ ही वारसा पुलिस को टैग कर रहे हैं।

Shameful display of racism directed towards an ethnic minority Indian in Poland 👇 pic.twitter.com/9kQBHBLWB8 — Wasiq Wasiq (@WasiqUK) September 2, 2022