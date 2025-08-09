Main Menu

Gold Rates : रक्षाबंधन पर सोना हुआ सस्ता, एक झटके में कम हुई इतनी कीमतें, जानिए क्या है आपके शहर का हाल

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 02:46 PM

gold rates gold prices decreased on rakshabandhan

रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 6दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से त्योहार के मौके पर खरीदारी करने वालों को काफी फायदा हो सकता है।

 नेशनल डेस्क : रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 6दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से त्योहार के मौके पर खरीदारी करने वालों को काफी फायदा हो सकता है।

आज सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)

सोने का प्रकार

गिरावट

नई कीमत

24 कैरेट

₹270

₹1,03,040

22 कैरेट

₹250

₹94,450

18 कैरेट

₹210

₹77,280

आज 100 ग्राम सोने की कीमत

सोने का प्रकार

नई कीमत

24 कैरेट

₹10,30,400

22 कैरेट

₹9,44,500

क्यों आई कीमतों में कमी?

हाल ही में, सोना अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ₹1,03,310 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली और बाजार में कुछ स्थिरता आने के कारण हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिकी टैरिफ के लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश के रूप में खरीदारी बढ़ने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था।

प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में सोने के भाव एक जैसे हैं।

शहर

24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)

 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

₹1,03,040

₹94,450

बेंगलुरु

₹1,03,040

₹94,450

हैदराबाद

₹1,03,040

₹94,450

मुंबई

₹1,03,040

₹94,450

चांदी की कीमत

आज चांदी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। 9 अगस्त 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत ₹1,17,000 है। इसी तरह 100 ग्राम चांदी की खुदरा कीमत ₹11,700 है।

 

  

