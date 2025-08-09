Gold Rates : रक्षाबंधन पर सोना हुआ सस्ता, एक झटके में कम हुई इतनी कीमतें, जानिए क्या है आपके शहर का हाल

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 02:46 PM
रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 6दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से त्योहार के मौके पर खरीदारी करने वालों को काफी फायदा हो सकता है।
नेशनल डेस्क : रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 6दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से त्योहार के मौके पर खरीदारी करने वालों को काफी फायदा हो सकता है।
ये भी पढ़ें- Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका, BSF में कुल 3588 पदों पर होंगी भर्तियां
आज सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
|
सोने का प्रकार
|
गिरावट
|
नई कीमत
|
24 कैरेट
|
₹270
|
₹1,03,040
|
22 कैरेट
|
₹250
|
₹94,450
|
18 कैरेट
|
₹210
|
₹77,280
आज 100 ग्राम सोने की कीमत
|
सोने का प्रकार
|
नई कीमत
|
24 कैरेट
|
₹10,30,400
|
22 कैरेट
|
₹9,44,500
क्यों आई कीमतों में कमी?
हाल ही में, सोना अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ₹1,03,310 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली और बाजार में कुछ स्थिरता आने के कारण हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिकी टैरिफ के लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश के रूप में खरीदारी बढ़ने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था।
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में सोने के भाव एक जैसे हैं।
|
शहर
|
24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|
22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|
चेन्नई
|
₹1,03,040
|
₹94,450
|
बेंगलुरु
|
₹1,03,040
|
₹94,450
|
हैदराबाद
|
₹1,03,040
|
₹94,450
|
मुंबई
|
₹1,03,040
|
₹94,450
चांदी की कीमत
आज चांदी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। 9 अगस्त 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत ₹1,17,000 है। इसी तरह 100 ग्राम चांदी की खुदरा कीमत ₹11,700 है।