'शॉट' डियोड्रेंट के विवादित विज्ञापन पर सरकार ने लगाई रोक, 'रेप कल्चर' को कर रहे थे प्रोमोट

नेशनल डेस्क: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब से अपने मंच से एक इत्र ब्रांड के उस विज्ञापन से जुड़े वीडियो हटाने को कहा है, जिसने “महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने को लेकर” आक्रोश पैदा किया है। ट्विटर और यूट्यूब को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ये वीडियो “शालीनता और नैतिकता के हित में महिलाओं के चित्रण के लिए हानिकारक” हैं और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) का उल्लंघन हैं।

I&B Ministry asks Twitter, YouTube to take down "derogatory (Layer'r Shot) ad circulating on social media." pic.twitter.com/9aFUlKf97z

इत्र ब्रांड के विज्ञापन से जुड़े वीडियो पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक बड़े वर्ग ने आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विज्ञापन महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देता है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर एक इत्र ब्रांड का अनुचित और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित हो रहा है।

How does this kind of ads get approved, sick and outright disgusting. Is @layerr_shot full of perverts? Second ad with such disgusting content from Shot.@monikamanchanda pic.twitter.com/hMEaJZcdmR