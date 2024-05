खौफनाक Video: एक्सीडेंट में क्रेटा कार के उड़े परखच्चे, मां-बेटी 15 मिनट तक अंदर फंसी, मदद के लिए चीखती रही

नेशनल डेस्क: ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाला हादसा देखने को मिला। नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ईंट से भरे ओवरलोड ट्राले से एक क्रेटा कार टकरा गई। इस हादसे में कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें बैठी सवारियां अंदर ही फंस रह गई। लहूलुहान हालत में कार में फंसी मां-बेटी चीखती-चिल्लाती रहीं जिसके काफी देर बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

वीडियो में एक महिला और उसकी बेटी कार में फंसे मदद के लिए चिल्लाते हुए दिख रहे है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों की मदद से दोनों मां-बेटी को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने आगे चल रहे ईंट से भरे ट्राले में टक्कर मार दी थी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची दनकौर थाना पुलिस ने कार में फंसी मां-बेटी को स्थानीय लोगों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला।



Greater Noida -



High-speed car crashes into brick-laden trailer



Two occupants of the car injured, admitted to hospital



Incident occurred in the Dankaur area on Yamuna Expressway#greaternoida | #Accident | pic.twitter.com/ILitzSkgi1 — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) May 24, 2024