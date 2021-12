शादी के लिए पहुंचे दूल्हे का स्वागत लात-घूंसे से हुआ, सुनकर आपको अजीब लगा होगा लेकिन यह सच है। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद में एक शादी के दौरान दुल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल लड़की वालों के तरफ से आरोप है कि दूल्हा और उसके पिता ने निकाह से पहले 10 लाख रुपए की मांग की थी।

नेशनल डेस्क: शादी के लिए पहुंचे दूल्हे का स्वागत लात-घूंसे से हुआ, सुनकर आपको अजीब लगा होगा लेकिन यह सच है। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद में एक शादी के दौरान दुल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल लड़की वालों के तरफ से आरोप है कि दूल्हा और उसके पिता ने निकाह से पहले 10 लाख रुपए की मांग की थी। लड़की वालों ने बताया कि वर पक्ष की तरफ से पहले ही दहेज मांगा गया था जिसे पूरा कर दिया गया।

Muzammil Hussain from Ghaziabad, UP demanded 10 lakh rupees in his third marriage. Girl's relatives gave him the beating of his life. pic.twitter.com/CHpVw2FFax