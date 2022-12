'हैलो MLA, आप इसकी सच्ची हकदार हैं...' पत्नी रिवाबा की जीत से गदगद हुए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा

नेशनल डेस्क: गुजरात विधानसभा 2022 में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर जहां पीएम मोदी खुशी के मारे गदगद होते दिखाई दिए वहीं राज्य में अपनी अपनी सीट से जीतने वाले उम्मीदवारों के चेहरे भी खुशी से भरपूर दिखे। वहीं इस बीच गुजरात की हाॅट सीट जामनागर की बात करें तो यहां से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा खड़ी हुई जो भारी मतो जीतीं इस पर पति रविंद्र जडेजा भी खुशी से फूले नहीं समाए।



रिवाबा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी के करशनभाई को 53 हजार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित किया और रिवाबा को 88,835 वोट मिले, जबकि करशनभाई ने 35265 वोट पाया।

Hello MLA you truly deserve it. જામનગર ની જનતા નો વિજય થયો છે. તમામ જનતા નો ખુબ ખુબ દીલથી આભાર માનુ છુ. જામનગર ના કામો ખુબ સારા થાય એવી માં આશાપુરા ને વિનંતી. જય માતાજી🙏🏻 #મારુજામનગર pic.twitter.com/2Omuup5CEW — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) December 9, 2022