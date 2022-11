गुजरात विधानसभा चुनाव : कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची

नेशनल डेस्क : कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया का नाम प्रमुख है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोढवाडिया को पोरबंदर से उम्मीदवार बनाया गया है।

Congress party announces the first list of 43 candidates for #GujaratElections2022 pic.twitter.com/PGBhmcYfdi — ANI (@ANI) November 4, 2022